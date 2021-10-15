Талибы пообещали наказать виновных за взрыв в мечети в Кандагаре

Движение «Талибан»осудило произошедший в пятницу взрыв в шиитской мечети в афганском Кандагаре и призвало как можно скорее наказать виновных, сообщил представитель движения Забиулла Муджахид.

Взрыв произошел в пятницу днем в шиитской мечети в афганской провинции Кандагар. Как ранее сообщал РИА Новости местный источник, взрыв устроили три террориста-смертника, еще один человек открыл стрельбу у здания мечети. Погибли свыше 30 человек, пострадали около 70.

«Исламский Эмират осуждает направленный на мирных жителей взрыв в мечети в Кандагаре, считает это большим преступлением и отдает приказ силам безопасности задержать исполнителей этого инцидента и привлечь их к ответственности», — написал Муджахид в Twitter, выразив соболезнования семьям погибших.

Взрыв в мечети также осудил бывший президент Афганистана Хамид Карзай, назвал это преступлением против человечества и заговором против мира и стабильности в Афганистане.