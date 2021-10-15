В Британии открыли вакансию «моржового детектива» для слежки за моржами из космоса

Международный фонд защиты дикой природы (WWF) и Британская антарктическая служба объявили о поиске волонтеров, которые займутся отслеживанием перемещения моржей с помощью спутниковых снимков. Об этом сообщает NPR.

Волонтерам дадут кадры съемки арктического побережья России, Гренландии, Норвегии и Канады, после чего они должны будут искать на них колонии моржей. Как пишет WWF, в проекте могут участвовать граждане всех стран мира, включая детей в возрасте от десяти лет под наблюдением родителей.

Специалисты говорят, что экологический кризис, происходящий в мире сейчас, очень негативно отражается на популяции моржей, так как из-за таяния льдов они не могут больше отдыхать на них и рожать детенышей. Вместо этого они совершают гораздо более трудный путь до суши, уменьшая время для отдыха. При этом количество еды, за которой они охотятся, также уменьшается.

«Моржи — очень важный вид, имеющий огромное культурное значение для жителей Арктики, но изменение климата уничтожает их ледяной дом. Этот проект позволяет людям принять меры, чтобы изучить виды, которым угрожает климатический кризис, и защитить наше общее будущее», — сказал Род Дауни, главный советник WWF по полярным регионам.