Министру иностранных дел России Сергею Лаврову подарили расшитый золотом черный бархатный халат на Всемирном конгрессе российских соотечественников, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что один из участников мероприятия, прибывший из Израиля, вручил глава МИД РФ национальный костюм как «маршалу соотечественников».

«И Вам, который столько делает для сотрудничества и мира во всем мире, как маршалу соотечественников — подарок», — сказал мужчина, вручая подарок.

Лавров в ответ с улыбкой сказала, что это «Леонид Иванович — маршал». Дипломат указал на сидящего рядом с ним председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова.

«Я генерал!» — отметил Калашников.