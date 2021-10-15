СМИ: В Туркменистане число жертв коронавируса могло достичь 25000



Власти Туркменистана по-прежнему – спустя более чем полтора года после начала пандемии – продолжают утверждать, что в стране не было зафиксировано ни одного случая COVID-19. Однако, как сообщают источники Радио Свобода, реальное число жертв коронавируса в стране может достигать 25 тысяч.

Если эти цифры верны, то при населении около 6 миллионов Туркменистан выходит на второе место в мире по числу умерших от коронавирусной инфекции по отношению к общему числу жителей.

Сообщается, что данные об умерших содержатся в засекреченных документах министерства здравоохранения – отчёты о реальном числе заражённых и умерших каждый день отправляются из регионов страны в Ашхабад.

Официально ни об одном случае коронавирусной инфекции не сообщали три отдалённых острова в Тихом океане, а также Северная Корея – столь же закрытое и авторитарное государство, как и Туркмения.

При этом, несмотря на то что власти страны официально отрицают наличие коронавируса в Туркмении, они ввели жёсткие карантинные меры в ряде регионов, а также распорядились об обязательной вакцинации взрослого населения.