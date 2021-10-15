Москва решила усилить Южный военный округ



Российское Минобороны усилит авиационную составляющую Южного военного округа, новые штурмовики и ударные вертолеты поступят в подразделения округа уже в начале следующего года.

В Минобороны принято решение об усилении южных рубежей России. С этой целью в начале следующего года в округ поступит партия модернизированных штурмовиков Су-25СМ3 и ударных вертолетов Ка-52. Количество планируемой к поставке техники не уточняется, но подчеркивается, что поступившие самолеты и вертолеты значительно повысят боевой потенциал ЮВО.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на военные источники, решение усилить именно южный военный округ взято не на пустом месте. Именно на юге возможны потенциальные военные конфликты. Здесь Кавказ с «воинствующей» Грузией, Украина, все та же Турция, а также НАТО с попытками усилить свое присутствие в Черном море. В то же время авиация ЮВО может довольно оперативно быть переброшена на западное направление в случае военной угрозы.

Отмечается, что ударные вертолеты Ка-52, которые будут поставлены в округ, будут отличаться от базовой модели наличием усовершенствованной гиростабилизированной оптико-электронной станцией (ГОЭС), а также небольшими изменениями, внесенными в конструкцию по опыту применения вертолетов в Сирии. При этом подчеркивается, что это не модернизированные Ка-52М.

Су-25СМ3 является дальнейшей модификацией штурмовика Су-25СМ. На модернизированных машинах установили цифровой дисплей, на котором отображается наземная и воздушная обстановка, установлена новая система управления огнем и спутниковая навигация ГЛОНАСС. Самолет способен поражать наземные цели со значительного расстояния, не входя в визуальный контакт с целью, а только лишь по координатам. Пока Су-25СМ3 поставляются только в ЮВО.