Китай готовит рекордную по длительности миссию в космос

В Китае представили экипаж из трех человек, который примет участие в пилотируемой космической миссии Шэньчжоу-13 и отправится на строящуюся станцию Тяньгун. Об этом сообщает Синьхуа в пятницу, 15 октября.

Так, в космос отправятся Чжай Чжиган, Е Гуанфу и Ван Япин. Первый из них будет командиром экипажа.

Трио пробудет на орбите в течение шести месяцев – это рекорд для китайской космонавтики. Но ожидается, что в будущем этот срок станет обычным для следующих экипажей.

Космический корабль Шэньчжоу-13 будет запущен в 12:23 в субботу по пекинскому времени (06:23 по Баку– ред.) с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.