Псаки: переговоры по СВПД не увенчаются успехом, если Иран будет требовать слишком много

Консультации, связанные с ядерной программой Ирана, не увенчаются успехом, если Тегеран будет требовать от Вашингтона больше, чем готов предложить сам. Об этом заявила на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

«Мы искренне и непоколебимо настроены на значимое дипломатическое взаимодействие с целью взаимного возвращения к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий [СВПД] и поиска решений по всему спектру касающихся Ирана вопросов, которые вызывают у нас опасения», — сказала она. «Мы добиваемся взаимного возвращения к соблюдению СВПД. Если Иран требует больше и предлагает меньше, эти переговоры не увенчаются успехом», — подчеркнула Псаки.

Комментируя призывы израильской стороны разработать планы, которые стали бы альтернативой достижению договоренностей с Ираном по атому, Псаки отметила: «Мы сосредоточены на дипломатии. На данном этапе мы прилагаем усилия к этому. Я не стану отвечать сейчас на гипотетические вопросы».