В Афганистане вспыхнули ожесточенные бои между талибами и силами сопротивления

В афганской провинции Балх на северо-востоке страны начались ожесточенные вооруженные столкновения между талибами и Фронтом национального сопротивления, сообщает mk.ru.

Бои идут с самого утра пятницы в долине Андараб, куда ранее «Талибан» начал стягивать свои силы. По данным источников, близких к сопротивлению, талибы в ходе столкновений потеряли более 60 человек и вынуждены были отступить. Жертвы есть и среди бойцов Фронта национального сопротивления, их точное число не сообщается.

Ситуация в Афганистане резко обострилась в середине июля, когда оттуда были выведены американские войска. Спустя месяц страна оказалась почти под полным контролем «Талибана». Лишь в некоторых провинциях им оказывают сопротивление повстанцы.