Байден подписал законопроект о расширении госдолга США на $480 млрд

Президент Соединенных Штатов Джо Байден утвердил законопроект о расширении государственного долга США на $480 млрд, сообщается на сайте Белого дома, передает «Газета.ру».

«В четверг, 14 октября, президент подписал законопроект, который предусматривает увеличение лимита госдолга на 480 миллиардов, чего, как ожидается, должно хватить для того, чтобы федеральное правительство в полной мере продолжало исполнять свои обязательства до начала декабря», — указано в сообщении.

Повышение госдолга на $480 млрд является кратковременной мерой до 3 декабря, когда Сенат должен решить вопрос о новом повышении потолка госдолга.