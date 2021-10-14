Немецкое издание раскритиковало Меркель

Немецкий таблоид Bild раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель за то, что она якобы бездействует в ситуации с подорожанием газа и электричества. При этом авторы материала назвали ее «холодной как лед».

«Инфляция в стране впервые за 28 лет превысила 4%. Цены на топливо, электроэнергию достигли рекордных показателей. И что делает Меркель? Полностью игнорирует ситуацию», — приводит мнение издания «Газета.ру».

Авторы статьи уточняют, что экономические ассоциации ФРГ и защитники прав потребителей сошлись во мнении, что правительство должно немедленно действовать.