Баку: Провокация Армении способствует обострению ситуации в регионе

Совершенная 14 октября незаконными армянскими вооруженными формированиями при поддержке Армении провокация способствует обострению ситуации в регионе. Об этом говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел Азербайджанской Республики.

По данным министерства обороны Азербайджана, 14 октября 2021 года солдат азербайджанской армии Гамзаев Афган Бахрам оглу был убит снайперским огнем, открытым незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, напоминает ведомство.

«Мы решительно осуждаем этот террористический акт», — говорится в информации МИД Азербайджана.

Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что эта провокация, совершенная незаконными армянскими вооруженными формированиями при поддержке Армении, является грубым нарушением обязательств Армении по трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года и способствует обострению ситуации в регионе.

«Совершённая вооруженными силами Армении во время встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении при посредничестве России провокация демонстрирует реваншистскую позицию армянской стороны, а также попытки воспрепятствовать деятельности российских миротворцев», — отмечается в заявлении министерства иностранных дел АР.

«Да упокоятся души наших шехидов», — говорится в информации ведомства.