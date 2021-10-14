Руководители Миннеаполиса и Бернсвилла обратились к азербайджанцам по случаю 18 октября

Руководство городов Миннеаполис и Бернсвилл американского штата Миннесота направило декларации нашим соотечественникам по случаю 18 октября – 30-й годовщины Дня восстановления независимости Азербайджана.

Как говорится в сообщении Государственного комитета по работе с диаспорой, в документах, подписанных мэром города Миннеаполис Джейкобом Фреем и мэром города Бернсвилл Элизабет Кауц, говорится, что американцы азербайджанского происхождения являются активистами общественности штата Миннесота, вносят вклад в межкультурный диалог и обеспечение мира в этом штате.

Мэры подчеркнули, что наша страна с 1922 года до 1991 года входила в состав СССР и 18 октября 1991 года приняла Конституционный акт о восстановлении государственной независимости, объявили 18 октября 2021 года «Днем 30-й годовщины восстановления независимости Азербайджана» в городах Миннеаполис и Бернсвилл».

Отметим, инициатором принятия деклараций была руководитель Ассоциации Миннесота-Азербайджан Гюнель Раллис.