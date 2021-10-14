Сторонники Саакашвили потребовали в Тбилиси его освобождения. Live

В Тбилиси начался многотысячный митинг за освобождение бывшего президента Михаила Саакашвили. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Отмечается, что все собравшиеся не поместились на площади Свободы, где проходит акция. В месте ее проведения, перед зданием городского совета, установлена сцена с большим экраном, ожидается концерт.

Протестующие вышли с плакатами с надписями «Свободу Мише» и «Нет политическому преследованию». Кроме национальных флагов Грузии замечена символика Азербайджана и Украины.

Митингующим в поддержку заключенного под стражу Михаила Саакашвили зачитали письмо экс-президента, в котором говорится о необходимости забыть обиды и начать «большое примирение».

Письмо Саакашвили с установленной на площади Свободы сцены зачитал его адвокат Ника Гварамия. На центральной площади столицы на акции под лозунгом «Свободу Мише» собрались тысячи человек, прибывшие из разных частей страны.

«Если мы хотим цивилизованную страну, нам необходимо большое примирение и мы должны забыть о реванше и мести», — говорится в письме третьего президента Грузии.

Он призвал всех к объединению для борьбы с властью.

«Мы все должны объединиться — как в стране, так и за ее пределами, находящиеся в тюрьме и на свободе. Сейчас не время разделения ни по партийному, ни по другому признаку. Время спасать Грузию и сегодня для этого самым важным является единство», — написал Саакашвили.

Почти все оппозиционные партии отказались официально участвовать в сегодняшней акции протеста.

«Я не могу со стороны смотреть на уничтожение нашей родины. Смерть для меня в этом случае предпочтительнее.

Поэтому я тут, и твердо решил остаться, чтобы внести свой вклад в победу над режимом», — написал Саакашвили.

При этом экс-президент призвал сторонников пойти на выборы 30 октября и проголосовать за оппозиционеров. В этот день пройдет второй тур мэров 20 городов и районов.

«Нам осталось сделать последний шаг и режим Иванишвили, этот «Карфаген» лжи, зла и притеснения, обязательно будет разрушен. Тьму сменит свет, добро победит зло. Пусть нас хранит Бог», — написал Саакашвили.

