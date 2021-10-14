В Украине начнется строительство сервисного центра компании Bayraktar



В ближайшее время в Украине начнется строительство сервисного центра турецкой компании Bayraktar для обслуживания, ремонта и модернизации беспилотных летательных аппаратов компании.

Об этом на брифинге в рамках специализированной выставки «Цифровое будущее армии» сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.

«Планируется построить за счет компании Bayraktar у нас в Украине сервисный центр для обслуживания «Байрактаров», для обучения, для их ремонта, уже начались работы. Пока у нас идут бюрократические процедуры по оформлению земли, на которой будут строить этот сервисный центр. Землю мы не передаем Bayraktar, она остается нашей украинской собственностью, входит в земли обороны, а сервисный центр строится на средства Bayraktar», — сообщил Таран.

Отвечая на вопрос, когда начнется непосредственно процесс строительства, министр сказал: «Я надеюсь, что в ближайшее время. Возможно, даже в следующем месяце».