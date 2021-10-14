Глава МИД Израиля: Мир должен действовать, чтобы остановить зло Ирана

«Мир должен действовать, чтобы остановить зло Ирана», — заявил министр иностранных дел Яир Лапид на трехсторонней встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллой бен Заидом в Вашингтоне.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Израиль оставляет за собой право действовать в любой момент и любым способом. Это не только наше право, но и наша ответственность. Иран публично заявил, что хочет нас уничтожить. У нас нет намерения допустить, чтобы это произошло», — заявил Лапид.

Лапид предупредил, что иранцы «медлят», чтобы обогатить уран и развить свою программу баллистических ракет, в то время как мир ждет, пока они вернутся к переговорам.

«Госсекретарь Блинкен и я — сыновья переживших Холокост. Мы знаем, что бывают моменты, когда народы должны использовать силу, чтобы защитить мир от зла. Если режим террора собирается обзавестись ядерным оружием, мы должны действовать. Мы должны дать понять, что цивилизованный мир этого не допустит», — сказал он.

«Если дипломатия между мировыми державами и Ираном не удастся, «другие варианты будут на столе». Когда мы говорим о других вариантах, я думаю, что все понимают здесь, в Израиле, в Эмиратах и в Тегеране, что это значит», — отметил Лапид.

Эти «другие варианты» обсуждались на встрече между Лапидом и советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном в ходе двусторонней встречи с Блинкеном и трехсторонней встречи, сказал министр иностранных дел.

Блинкен сказал, что он и министры иностранных дел «едины в том, что Иран не может получить ядерное оружие».