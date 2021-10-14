Американский филантроп обвинил экс-министра обороны Армении в присвоении оборудования на $15 млн

«В течение двух лет я отправил в Армению медицинское оборудование и принадлежности на 15 миллионов долларов – в министерства здравоохранения и обороны Армении. И сейчас я узнаю о том, что министр обороны продал и присвоил несколько миллионов долларов из этого ценного медицинского оборудования, которое было предоставлено в дар Армении».

Об этом написал на своей странице в Facebook президент компании «Prime Healthcare», американский филантроп армянского происхождения Майк Сарьян.

Майк Сарьян встречался с Николом Пашиняном еще в 2018 году и тогда глава правительства выразил уверенность, что с министерством здравоохранения Армении будет налажено плодотворное сотрудничество, что посодействует повышению эффективности реализуемых реформ и реализации конкретных программ в сфере здравоохранения.