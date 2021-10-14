Стартует суд над военным, критиковавшим выход США из Афганистана

Командир батальона подполковник Морской пехоты США Стюарт Шеллер, уволенный после критики вывода американского военного контингента из Афганистана, предстанет перед судом.
Адвокат Тим Парлатор заявил, что его подзащитный признает ответственность за свои действия в военном трибунале, который должен начаться в четверг на базе морской пехоты в Кэмп-Лежене (штат Северная Каролина, США), передает «Анадолу».
По словам адвоката, после того как Шеллер признает себя виновным, слушание дела продолжится еще два дня.
В видео, опубликованном 26 августа, Шеллер заявил, что военные руководители должны быть привлечены к ответственности за выход из Афганистана после того, как в Кабуле были убиты 13 американских военных.
Позже Шеллер был отстранен от командования Учебным батальоном передовой пехоты в Кэмп-Гейгер, одном из объектов в Кэмп-Лежен.