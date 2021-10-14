Россия призывает НАТО унять косовоалбанских радикалов



МИД призывает ведомый НАТО международный контингент унять «распоясавшихся косовоалбанских радикалов», заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Требуем, чтобы Силы для Косово выполнили свой мандат в соответствии с резолюцией СБ ООН 1244 и уняли распоясавшихся косовоалбанских радикалов. Напоминаем, что ведомый НАТО международный контингент в полной мере несет ответственность за обеспечение мира и безопасности в крае», – приводятся ее слова на сайте МИД.

Также отмечается, что МИД решительно осуждает действия косовоалбанских руководителей, «чувствующих безнаказанность и использующих любой повод, чтобы накануне муниципальных выборов 17 октября добиться в местном обществе всплеска сербофобии и обеспечить на этой волне перевес недоговороспособных ультранационалистических сил».

В среду в результате спецоперации косовской полиции и милицейского спецназа на севере Косова и Метохии десятки людей получили ранения. Полиция непризнанного Косова провела спецоперацию в населенной преимущественно сербами северной части города Косовска-Митровица и ворвалась в аптеку для проверки языка документации. Сотни проживающих в городе сербов вышли на акцию протеста. Полиция применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Аналогичная акция полиции проходила в городе Звечан. Там полиция открыла огонь по протестующим сербам.