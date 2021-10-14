Анкара обвинила Москву и Вашингтон за атаки курдских боевиков на Турцию

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар в четверг заявил, что в том числе на России и США лежит ответственность за нападения боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) и курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) с территории Сирии против Турции.

«Россия и США тоже ответственны за атаки РПК и YPG на Турцию», — сказал он в Национальном университете обороны.

По его словам, Москва и Вашингтон не исполнили свои обещания гарантировать, что эти курдские силы уйдут из районов Сирии, граничащих с Турцией.

«Они не сдержали свое слово, террористы по-прежнему там присутствуют и активизировали атаки на Турцию, и нам нужно собраться с силами и решить проблемы самим», — сказал министр.