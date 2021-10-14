Акар: Время и место удара определит Эрдоган

Шаги против террористов YPG (сирийское крыло РКК), орудующих на севере Сирии, будут предприняты тогда и в том месте, которое определит президент Реджеп Тайип Эрдоган. Пусть никто в этом не сомневается.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, комментируя планы Анкары по устранению угрозы терроризма с севера Сирии.

​​​​​​​«Турция относится со всей серьезностью ко всем договоренностям и неукоснительно выполняет свои обязательства. Это касается не только севера Сирии, но и других регионов. Мы не позволим сформировать статус-кво, ущемляющий национальные интересы нашей страны», — подчеркнул он.