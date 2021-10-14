Делегация талибов прибудет на переговоры в Турцию

Исполняющий обязанности министра иностранных дел в правительстве движения «Талибан» Эмирхан Муттаки прибудет в четверг в Турцию, сообщает Anadolu.

По информации дипломатических источников в Анкаре, делегация во главе с Муттаки уже вылетела из Дохи и прибудет в Турцию после полудня.

Представитель правительства талибов проведет переговоры с официальными лицами Турции.

Во вторник Муттаки встречался с западными дипломатами в Катаре.

«Ослабление афганского правительства не принесет пользы никому. Негативные последствия этого ослабления окажут негативное влияние на мировое сообщество, как с очки зрения безопасности и экономики, так и в контексте миграции», — заявил ранее и.о. МИД правительства «Талибан.»