СМИ: Среди армянских военных назревает большая волна недовольства



Не секрет, что после 44-дневной войны 2020 года Никол Пашинян и его команда последовательно занимаются поиском и «назначением» «виновных», чтобы свалить с себя вину и ответственность, сообщает армянское издание «Паст».

Согласно сообщению, представители «Гражданского договора» прекрасно понимают, что после смены власти будут разоблачены реальные причины войны и капитуляционного поражения в этой войне.

По этой причине они любым способом стремятся при своей власти сфабриковать дела, озвучивать пламенные «обвинительные» заявления, переложить вину на руководство армии и прежнюю власть.

«Как передают наши источники, близкие к правительству, однако все попытки правоохранительных органов уговорить военных дать ложные показания против представителей бывшей власти пока не дают результата. Властям не удается достичь этой цели даже ценой определенных обещаний. Более того, по нашим сведениям, среди военных назревает большая волна недовольства», — пишет газета.