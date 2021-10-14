В Москве установлен бюст Фарману Салманову

В Москве установлен бюст известному азербайджанскому геологу, видному деятелю науки, доктору геолого-минералогических наук, Герою Социалистического Труда Фарману Салманову.

В Российском государственном геологоразведочном университете (РГГРУ) имени С.Орджоникидзе по случаю 90-летия Фармана Салманова состоялось открытие в его честь аудитории и бюста.

Автором бюста, созданного при поддержке Фонда Гейдара Алиева, является народный художник Азербайджана Натиг Алиев, пишет АПА.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу выразил благодарность Фонду Гейдара Алиева, президенту Фонда, первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой за большой вклад в укрепление отношений между двумя странами. Дипломат рассказал о жизненном и творческом пути легендарного нефтяника.