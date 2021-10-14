СМИ: Байден не намерен вводить санкции против «Северного потока — 2»



Администрация президента США Джо Байдена не планирует вводить санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2», сообщает Politiico со ссылкой на источник. С таким решением не согласен конгресс и конкретно сенатор Тед Круз.

По мнению издания, Круз задерживает утверждение американских послов, что отрицательно сказывается на репутации США на международном уровне. Отмечается, что это происходит по причине желания ввести санкции, которые могут остановить запуск «Северный поток — 2».

Информированные источники Politico сообщили о попытках решить данный вопрос с Крузом. Они пояснили, что администрация Байдена во время его президентства санкции вводить не будет.

Ранее сообщалось, что санкции против газопровода «Северный поток — 2» стали одной из главных тем обсуждения на саммите Украина — Евросоюз. О том, к каким договорённостям пришли стороны, пока не сообщается. Ранее заявлялось, что Украина и Евросоюз подпишут несколько соглашений.