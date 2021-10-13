Украинские военные снимают с вооружения автоматы Калашникова

Вместо автоматов Калашникова военные возьмут в руки современные винтовки UAR-15, а вместо устаревших снайперских винтовок Драгунова — UAR-10. Об этом заявил заместитель директора департамента логистики главного управления Национальной гвардии Украины полковник Сергей Гриценко, — сообщается на сайте Нацгвардии.

«Отряды специального назначения вместо автоматов Калашникова советского производства используют современные винтовки UAR-15 калибра 5,56. Снайперы вместо устаревших СВД (снайперских винтовок Драгунова) используют снайперские винтовки UAR-10 украинского производства», — рассказал Гриценко.

По его словам, РПГ-7 уже заменили на PSRL-1 (РПГ-1) американского производства. Также используются противотанковые ракетные комплексы производства конструкторского бюро Луч — Стугна и Корсар.

«В отношении бронированной техники – на вооружении уже находится БТР-3 и БТР-4 украинского производства. Мы переоснащаемся в соответствии со стандартами НАТО», — отметил Гриценко.