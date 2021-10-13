Представитель грузинского духовенства призывает к освобождению Саакашвили

Грузинский митрополит Потийский и Хобский Григол выступил за освобождение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из тюрьмы, передает «Грузия.Online». По словам священнослужителя, это соответствует интересам грузинского общества.

«У третьего президента Грузии должна быть возможность свободно проживать на своей родине. Это, в первую очередь, нужно не ему, а нашей стране и интересам общества <…> Мы так и не смогли достичь того, чтобы люди с разными политическими взглядами совместно участвовали в общественном и политическом процессе. Надеюсь, правительство приложит все усилия для преодоления опасной для страны зоны», — говорится в заявлении Григола.

Митрополит Потийский и Хобский — не первый священнослужитель, который выступает за освобождение Саакашвили. Петицию с данным требованием уже подписали епископ Маргветский и Убисский Мелхиседек Хачидзе и митрополит Шемокмедский Иосеб.