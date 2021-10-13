Израиль не допустит создания Ираном ядерного оружия, заявил Лапид

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что Иран на фоне паузы на переговорах по его ядерной программе приближается к тому, чтобы создать ядерное оружие.

«Каждая день, каждая отсрочка в переговорах приближает Иран к ядерной бомбе», — сказал Лапид в среду на пресс-конференции в Вашингтоне.

«Иран, очевидно, медлит (с переговорами), пытаясь обмануть мир, продолжая обогащать уран», — приводит «Интерфакс» его слова.

Министр указал, что Израиль оставляет за собой право принять «все необходимые меры», чтобы не допустить этого.