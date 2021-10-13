СМИ: Нуланд оскорбила Россию неуместным нарядом



Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд приехала на прием в неуместном наряде, и тем самым оскорбила Москву, сообщает китайский портал Baijiahao. Нуланд приехала на дипломатический прием в красном брючном костюме. Однако согласно правилам этикета, женщина надевает на встречу брюки лишь в том случае, если хочет показать, что все обсуждаемое будет ей безразлично.

Также Нуланд одела на встречу туфли с узором. Это тоже не соответствует дипломатическому этикету и считается неуместным.

Напомним, что Нуланд посетила МИД 12 октября. Она провела встречу с замминистра Сергеем Рябковым. Они обсудили ситуацию вокруг Ирана и СВПД. Обе стороны заявили о готовности способствовать возвращению Тегерана к своим обязательствам.

Нуланд смогла попасть в Россию только после того, как ее убрали из «черного списка». В ответ американская сторона тоже убрала из перечня ограничений нескольких российских официальных лиц.