Путин назвал американскую телеведущую красивой женщиной

Президент России Владимир Путин назвал американскую телеведущую CNBC Хедли Гэмбл, которая стала модератором пленарного заседания Российской энергетической недели (РЭН), красивой женщиной, сообщает РИА Новости.

«Красивая женщина, симпатичная. Я ей говорю одно, а она мне совершенно другое. Как будто не слышала, что я сказал…» — заметил Путин в ответ на вопрос журналистки о том, как Москва может заставить Европу поверить, что Россия — надежный партнер, «когда вы не поставляете эту энергию по газопроводам».