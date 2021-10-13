В Беларуси пригрозили тюрьмой за подписку на Telegram-каналы

В Беларуси пригрозили сажать в тюрьму за подписку на Telegram-каналы. Соответствующее сообщение появилось в канале ГУБОП.

В нем говорится, что 12 октября было принято постановление Совета Министров «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма».

В связи с этим ГУБОП (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией) начинает работу по признанию экстремистскими формированиями «незарегистрированных групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе в мессенджерах и социальных сетях».

«Это означает, что подписчики экстремистских Telegram-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 361-1 Уголовного кодекса (до семи лет лишения свободы) как участники экстремистского формирования», — сказано в сообщении.