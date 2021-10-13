СМИ: Пекин начал сворачивать репрессии против уйгуров в Синьцзяне

Китайское правительство начало постепенно сворачивать репрессивную политику против уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Об этом написали в AP News.

Корреспондент агентства, посетивший регион, рассказал, что Пекин перешел к превращению Синьцзяна в «экзотическое туристическое направление». Из городов провинции исчезла колючая проволока, опутывавшая официальные здания, а школьники перестали ходить в военизированной форме. В КНР решили свернуть ряд мер по запугиванию местного населения.

В населенных пунктах больше не размещаются военные посты, по улицам городов не ездит военная техника китайской армии. AP пишет, что китайские власти в разы сократили количество камер наблюдения, а также разрешили уйгурам развлекаться в свободное время. Однако, по словам корреспондента, в регионе до сих пор «ощущается атмосфера репрессий».

За уйгурами по прежнему следят сотрудники госбезопасности Китая. Местные стараются не разговаривать с иностранцами. Жителям СУАР все также тяжело получить разрешение на выезд из родного региона в Китай, а тем более — в другие страны.

В AP отметили, что туристическая политика Пекина в СУАР больше напоминает «музеефикацию уйгурской культуры». Традиционно мусульманский этнос ограничен праздновать религиозные праздники, большую часть из них заменяют государственные праздники Китая. Часть местных мечетей превращены в кафе и общественные туалеты.

Однако нет никаких оснований полагать, что Китай прекратил силовое давление на уйгуров.