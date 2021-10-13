В Косове вспыхнули беспорядки



В северной, сербской части Косова вновь вспыхнули массовые беспорядки. К протестам и их подавлению привели действия местной полиции.

Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, беспорядки начались после того, как полиция Косова устроила рейд по местным магазинам, требуя предоставить документы на продукцию.

Из-за действий полиции жители нескольких районов перекрыли улицы, против них были применены слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В конце сентября на границе Косова также проходили массовые беспорядки.

Из-за требований властей Косова о смене номеров автомобилей при въезде в регион были заблокированы КПП «Ярина» и «Брняк».