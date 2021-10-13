Президент Израиля: Мир бездействует, а Иран этим пользуется

Президент Израиля Ицхак Герцог осудил агрессию Ирана на Ближнем Востоке и тупик в переговорах по поводу ядерной сделки.

Соответствующее заявление он сделал на конференции The Jerusalem Post.

«Мы наблюдаем за неспособностью мира действовать согласованно, выработать стратегию, чтобы отрезать щупальца Ирана на Ближнем Востоке, сдержать его баллистические ракеты и свернуть его ядерную программу», – сказал Герцог.

По словам президента Израиля, Иран пользуется бездействием мирового сообщества, у которого нет координации по ядерному вопросу Исламской Республики.

«Это является явной угрозой миру и безопасности», – резюмировал Герцог.