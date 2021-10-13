Госдеп США пока не подтверждает сообщения о намерении Турции купить у США истребители F-16

Госдепартамент США в настоящий момент не подтверждает и не комментирует сообщения о том, что Турция обратилась к США с просьбой о закупке 40 истребителей F-16, а также проведении модернизации порядка 80 имеющихся у Анкары американских самолетов этого типа. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает ТАСС.

«Что касается F-16, то это политика Госдепартамента — мы публично не подтверждаем и не комментируем предложенную продажу вооружений до тех пор, пока о ней не будет официально уведомлен Конгресс», — сказал он.

О намерении Анкары закупить у США истребители F-16 сообщило агентство Reuters. По данным его источников, сделка оценивается в миллиарды долларов, но еще изучается Госдепартаментом и профильным правительственным ведомством, входящим в структуру Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Агентство Reuters при этом напомнило, что после возможного одобрения этими структурами сделку может заблокировать Конгресс. Республиканцы и демократы призывают вашингтонскую администрацию оказывать давление на Анкару в связи с закупкой российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400.