Кадыров заявил, что не нашел в Турции «шайтанов» из Чечни

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опубликовал в Instagram видео с отдыха вместе с Кадыровым на одном из курортных городов.

«Исходили днем и ночью вдоль и поперек несколько Турецких городов и что-то не встретили ни одного «грозного» горлопана из тех, кто ранее делал угрожающие и смешные заявления о том, что здесь они что-то покажут», — подписал видео Дудаев.

«Говорили, что в Турции шайтаны. Я не вижу. Здесь красивые люди, шайтанов нет», — сказал Кадыров, добавив, что они, вероятно, «сбежали».

View this post on Instagram Публикация от АЛЛАХIУ АКБАР (@ahmed_95kra)

Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что турецкие спецслужбы задержали шесть человек с паспортами Российской Федерации по подозрению в шпионаже. По данным канала, рейды проводились в Стамбуле и Анталье. При этом о национальности задержанных не сообщалось.

Злоумышленники, по предварительным данным, планировали нападения на иностранцев с целью получения секретной информации.

Позднее источник в полиции сообщил, что задержанные по подозрению в шпионаже в Турции — выходцы из Чечни.