Intel не будет ставить защиту от майнинга

Компания Intel не стала добавлять защиту от майнинга в своих новых видеокартах Arc поколения Alchemist. Об этом рассказали глава графического подразделения корпорации Раджа Кодури и глава подразделения по продуктам в области графики Роджер Чандлер.

«Мы не разрабатываем какие-либо функции, предназначенные именно для борьбы с майнерами», — отметил Чандлер. По словам Кодури, пользователям разрешено использовать видеокарты на полную мощность в том числе и для майнинга криптовалют, таких как биткоин.

Чендлер добавил, что видеокарты будут доступны для всех желающих. «Для нас это (борьба с майнерами) не приоритет», — пояснил топ-менеджер, слова которого приводит «Газета.ру» со ссылкой на NDTV .

Кодури уточнил, что, несмотря на такой подход, компания допускает, что ее новым видеокартам со временем грозит дефицит. «Я очень осторожен в высказываниях, когда имеется такой высокий спрос, а рынок такой жесткий. Я не готов говорить, что у нас достаточно видеокарт», — заключил глава подразделения.