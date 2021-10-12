Эрна Сольберг уведомила о грядущей отставке правительства Норвегии

Премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг уведомила о планируемой отставке правительства в связи с поражением на выборах в сентябре.

«Парламентские выборы 13 сентября 2021 года привели к созданию парламентской основы для нового правительства. Поэтому сегодня на заседании Государственного совета я подам заявление об отставке правительства», — приводит RT слова Сольберг.

Рабочая партия победила на выборах в парламент Норвегии, набрав 26,4% голосов. Правящая Консервативная партия набрала 20,5% голосов.