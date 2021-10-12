Россия направит к Венере межпланетную станцию

Запуск первой ,в современной истории России, миссии к Венере планируется на 11 ноября 2029 года, сообщила заведующая лабораторией спектроскопии планетных атмосфер Института космических исследований РАН Людмила Засова, ее слова передает РИА «Новости».

Уточняется, что речь идет о межпланетной станции «Венера-Д», которая состоит из орбитального и посадочного аппаратов для комплексного изучения атмосферы Венеры, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы.

Программа исследования планеты включает еще две миссии: в июне 2031 года — для продолжения исследования атмосферы планеты, в июне 2034 года — для доставки на Землю образцов атмосферы, аэрозолей и, возможно, грунта с Венеры.