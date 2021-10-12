В Испании недовольны критикой Колумба Байденом

В Испании представители правых политических партий резко отреагировали на критические заявления президента США Джо Байдена в отношении знаменитого испанского мореплавателя Христафора Колумба, открывшего Америку для европейцев в конце XV века, пишет «Би-би-си».

Так, глава Народной партии Пабло Касадо заявил, что колониальная экспансия Испании в Америку стала одним из самых важных событий в мировой истории. По его словам, испанцы не должны извиняться за это.

«Должно ли королевство Испания извиняться за открытие Нового Света (Америки) пять веков назад? За то, что создавало университеты, добивалось процветания этих земель и строило целые города? Я так не думаю», — отметил Касадо.

В то же время лидер партии VOX Сантьяго Абаскаль назвал Байдена «жалким» в ответ на критику в адрес Колумба. По его мнению, президент США выступил против великого шедевра испанского королевства — евангелизации.

«Мы гордимся тем, что сделали наши предки <…> Он (Байден) только что пошел против нашего великого шедевра», — объявил Абаскаль.

Критика испанских правых появилась после того, как Байден подписал указ о праздновании Дня коренных народов одновременно с Днем Колумба. Как пояснил сам президент США, на протяжении поколений внутренняя политика страны была направлена на ассимиляцию и вытеснение коренных народов, искоренение их культур, но теперь Вашингтон признает их стойкость и силу.

«Мерилом нашего величия как нации является то, что мы не стремимся закрывать глаза на постыдные эпизоды прошлого», — добавил Байден, призвав не забывать про насилие и вред, которые Колумб и другие европейские колонисты принесли в Америку.