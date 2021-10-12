Лавров назвал «голословными» обвинения в краже Россией формулы вакцины AstraZeneca

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник заявил журналистам, что обвинения британских СМИ в том, что Россия якобы украла формулу вакцины от коронавируса AstraZeneca являются голословными.

«Я не думаю, что кто-то всерьез будет воспринимать эти голословные обвинения [британских СМИ в адрес РФ], голословных обвинений было уже множество», — сказал Лавров (цитата по ТАСС).

Министр добавил, что не слышал этих обвинений в адрес РФ, а также напомнил, что применение вакцины AstraZeneca во многих случаях давало негативные побочные эффекты, в частности приводило к тромбозу.

«Ни единого подобного случая со «Спутником V» не происходило. Я думаю, все, кто заинтересован, сделают выводы для себя сами», — добавил министр.