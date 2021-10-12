Саакашвили не намерен прекращать голодовку

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не собирается прерывать свою голодовку, несмотря на ухудшение здоровья во время его заключения в грузинской тюрьме, передает «Грузия.Online».

Как заявил адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили, Саакашвили считает голодовку единственным способом борьбы с грузинскими властями.

«Несмотря на ухудшение состояния моего здоровья, я ни в коем случае не прекращу голодовку, поскольку это единственный инструмент борьбы, которым я сейчас располагаю. Разумеется, хотел бы, чтобы мы добились моего освобождения уже до второго тура [местных выборов, назначенного на 30 октября] и вместе смогли отстоять неизбежную победу», — процитировал юрист слова экс-президента.

При этом Саакашвили через адвоката призвал своих сторонников выйти на массовый митинг протеста 14 октября, чтобы доказать всем, что у грузинского общества «есть достоинство и самолюбие».

«Только самоотверженной, активной гражданской позицией мы спасем нашу страну и добьемся конкретных результатов, в том числе и в отношении меня. Победа 30 октября достижима лишь ежеминутной борьбой и упорством», — подчеркнул экс-президент.