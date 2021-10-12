Патриарх Кирилл принял Пашазаде

Представители конфессий имеют в переговорном процессе преимущества, основанные на вере в Бога, общих моральных ценностях и доверии друг к другу, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с председателем управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде, которая проходит во вторник в Москве.

«Если речь идет о преодолении военного конфликта, то политический фактор присутствует, и когда этот фактор доминирует, переговоры осложняются. Иногда нам со своей религиозной точки зрения кажется просто необъяснимым, почему люди не могут довериться. Они не могут договориться, потому что затрагиваются политические интересы», — сказал патриарх Кирилл, слова которого приводит «Спутник».

По его словам, религиозные лидеры имеют преимущество в обсуждении таких проблем, потому что «у нас есть общая основа – вера в Бога и система нравственных ценностей, порядочность и доверие друг к другу», что «создает очень благоприятную атмосферу».

«За эти 30 с лишним лет, которые мы знакомы, не было ни одного случая и темы, которые бы нас разделили и создали напряжение. Мы всегда находили решение тех вопросов, которые обсуждали», — сказал патриарх Кирилл, обращаясь к лидеру азербайджанских мусульман.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что переговоры между религиозными лидерами Армении и Азербайджана уже принесли результат и снизили градус противостояния в Карабахе. Он неоднократно отмечал, что РПЦ готова участвовать в миротворческом процессе.

Патриарх также выразил надежду на то, что возглавляющие православную церковь в Азербайджане будут продолжать заложенную традицию: «Отношения русской церкви с исламской общиной Азербайджана являются очень высоким приоритетом» (цитата по Report).

«Я соскучился по вас. Мы с вами обычно встречаемся периодически. Эти встречи всегда проходят в атмосфере дружбы, я бы сказал братства», — отметил патриарх Кирилл, слова которого приводит АПА.