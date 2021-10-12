Гарегин II и Патриарх Кирилл обсудили мир в Карабахе

Процесс достижения мира в Карабахе (здесь и далее — Карабахский регион Азербайджана – прим. Minval.az) обсудили во вторник Католикос всех армян Гарегин II и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

«В ходе беседы состоялось также обсуждение ряда актуальных вопросов, включая миротворческий процесс в Карабахе», — говорится в сообщении.

Патриарх Кирилл наградил Католикоса Гарегина II орденом РПЦ «Славы и Чести» I степени за вклад в развитие дружественных отношений между Армянской Апостольской церковью и Московским патриархатом, а также в связи с его 70-летием.