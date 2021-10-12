Путин проведет встречу с главами спецслужб стран СНГ

Президент РФ Владимир Путин 13 октября в режиме видеоконференции проведет встречу с главами спецслужб стран СНГ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент России проведет в формате видеоконференции встречу с главами спецслужб стран СНГ, которые прибудут в Москву для участия в XVII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников Содружества», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на встрече будут присутствовать директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и главы делегаций из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.