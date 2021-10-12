Жители Великобритании в панике скупают товары и бронируют доставку продуктов к рождеству



Каждый шестой британец утверждает, что не смог купить необходимые продукты питания, а каждый третий – раньше времени начал делать запасы на зиму и Рождество, пишет Daily Mail.

Издание приводит данные опроса 1 тысячи потребителей, проведенного журналом для ритейлеров The Grocer.

В эти выходные полки магазинов по всей Великобритании опустели после наплыва покупателей, а миллионы британцев заявили, что за последние две недели не смогли купить продукты первой необходимости из-за кризиса с поставками.

Две трети опрошенных обеспокоены тем, что ситуация с нехваткой продуктов питания и напитков ухудшится в преддверии Рождества. В этой связи сотни тысяч покупателей уже забронировали доставку еды на 25 декабря, а чиновники из правительства планируют привлечь солдат в качестве водителей грузовиков на праздник, чтобы предотвратить нехватку продовольствия.

По сообщениям британских СМИ, в сентябре жители активно скупали бензин после того, как несколько топливных компаний объявили о сложностях с поставками топлива. Проблемы возникли из-за нехватки водителей бензовозов на фоне пандемии и выхода страны из Европейского союза. Ассоциация розничных торговцев бензином предупредила, что две трети из почти 5,5 тысяч независимых торговых точек пусты, а остальные «частично пусты и скоро иссякнут».

В правительстве королевства заявили, что в ближайшее время 300 иностранных водителей в экстренном порядке получат особые визы, которые позволят им работать в стране до марта следующего года. Кроме того, на два месяца продлевается срок действия срочных рабочих виз, которые выданы почти 5 тысячам водителей бензовозов.

Власти Великобритании призвали жителей предоставить сотрудникам экстренных служб и сектора образования приоритетный доступ к топливу. В британской медицинской ассоциации высказали опасение, что врачи и другой персонал не смогут ездить на работу, а машины скорой помощи – обслуживать вызовы.

В профсоюзе учителей также были обеспокоены тем, что многие преподаватели будут испытывать трудности с общественным транспортом, если им не обеспечат доступ к АЗС.

Премьер-министр страны Борис Джонсон привел армию в состояние повышенной готовности в рамках мер по борьбе с топливным кризисом.