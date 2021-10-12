Кадыров увез Гусейна Гасанова в пещеру

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокатил блогера Гусейна Гасанова на гидроцикле. Видео появились в Instagram-аккаунте Гусейнова.

На кадрах руководитель региона вместе с блогером плывут, предположительно, по озеру Казеной-Ам. Гусейнов спрашивает у Кадырова, куда они едут, а затем уточняет, что руководитель региона везет его в пещеру.

Днем ранее блогер публиковал фотографии и видео с яхты, на которой он находился вместе с главой Чечни. «Мы делаем то, что необходимо делать — разгружаем мозг», — отметил Кадыров.