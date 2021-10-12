Россельхознадзор не пропустил в Россию клубнику из Азербайджана

Россельхознадзор (РСХН) не допустил к ввозу на территорию РФ товарную партию из Азербайджана с клубникой, зараженной карантинными вредными объектами.

«Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора на складе временного хранения СВХ «ВИАДУК» в ходе карантинного фитосанитарного контроля при досмотре партии клубники весом 2,6 т, прибывшей из Азербайджанской Республики, были выявлен карантинные вредные объекты — восточная плодожорка (Grapholitha molesta) и западный (калифорнийского) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.)», — говорится в информации управления.

По данным ведомства, владельцы грузов в соответствии с российским законодательством привлечены к административной ответственности за нарушение закона «О карантине растений».

Груз возвращен обратно в Азербайджан.