В Армении возбуждено дело о полетах Сержа Саргсяна в Баден-Баден

Специальная следственная служба Армении возбудила дело о полетах в Баден-Баден, передает «Спутник-Армения», ссылаясь на сообщение пресс-службы Специальной следственной службы Армении.

Сообщается, что координатор организации «Союз осведомленных граждан» Даниел Иоаннисян представил сведения о том, что в 2008-2017 годах президентский борт совершил ряд рейсов без служебной необходимости.

8 октября специальная следственная служба получила материалы для возбуждения дела от Генеральной прокуратуры республики.

«В ходе подготовки материалов были получены сведения о том, что самолет совершил ряд рейсов в аэропорт Карлсруэ в ФРГ, для поездок в город Баден-Баден. В ряде случаев рейсы проводились с нарушением принятого порядка – в частности, без предварительных письменных заявок из аппарата президента», сообщает Специальная следственная служба.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 308 Уголовного кодекса (злоупотребление служебными полномочиями) Армении.