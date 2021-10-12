В пустыне Негев начался эксперимент по имитации жизни на Марсе

В пустыне Негев на юге Израиля начался международный эксперимент по симуляции жизни и работы на Марсе. В нем участвуют шестеро «астронавтов» из Израиля, Австрии, Германии, Испании, Нидерландов и Португалии – пятеро мужчин и одна женщина, сообщает Times of Israel.

Модель марсианской базы создали в кратере глубиной около 500 метров и шириной около 40 километров. Шесть астронавтов будут жить на этой станции до конца октября.

Эксперимент проходит в рамках программы исследований AMADEE Австрийского космического форума. Цель программы – разработка аппаратного обеспечения, тестирование рабочих процессов и научных разработок для будущих полетов на другие планеты. Подобные миссии проходят раз в два-три года в разных странах, в 2019 году она прошла в султанате Оман и длилась 4 недели.

Для проведения эксперимента в Израиле построили геодезический купол, имитирующий базу астронавтов на Марсе. Он обеспечен системами жизнеобеспечения, а также исследовательским оборудованием, солнечными батареями и антеннами. Участники эксперимента будут три недели полностью изолированы от мира. За пределами станции они будут передвигаться только в скафандрах, а для далеких путешествий они будут использовать использовать «марсоход».

Как отметили организаторы миссии, выбранный для эксперимента район пустыни Негев очень похож на поверхность Марса. Благодаря этому можно убдет изучить различные аспекты деятельности исследователей на этой планете.