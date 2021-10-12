В Латвии непривитых пенсионеров лишили пособий

Власти Латвии решили выплачивать пособие в размере €20 пожилым людям в качестве компенсации за рост коммунальных платежей, который спровоцировано увеличение стоимости энергоресурсов в Европе, передает Delfi.

Однако, как заявил премьер-министр Латвии Кариньш Кришьянс, пособия будут получить только те пенсионеры, которые сделали прививку от COVID-19. По его словам, пожилые люди входят в группу риска на фоне пандемии коронавируса, поэтому им нужна мотивация для вакцинации.

При этом пособия пенсионерам действительно необходимы, поскольку цена на газ в Европе превысила $1100 за тысячу кубометров. Как ожидается, выплаты со стороны латвийского правительства будут идти с ноября 2021 года по март 2022 года.